17歲少女跨越鐵路，遭自強號撞死

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台東縣關山鎮德高段，28日上午發生少女遭撞自強號列車撞死事件。（莊哲權翻攝）

少女被撞自強號列車撞擊的地點，距離平交道僅50公尺。（莊哲權翻攝）

台鐵南下自強號列車，28日上午在台東縣關山鎮德高段，撞上疑似穿越鐵軌的賴姓高一女學生，少女遭強烈撞擊，頭骨破裂，當場死亡，家屬聞訊趕赴現場，哀慟欲絕；列車延誤約90分鐘，有15個班次約1800位旅客行程受影響。

台東縣關山鎮17歲賴姓高一女學生，上午10時33分，疑似從距離平交道旁50公尺的田梗，試圖穿越鐵軌，慘遭台鐵308次南下自強號列車撞上，拖行近100公尺，年輕的生命，當場香消玉隕，警消人員趕到現場時，少女躺臥軌道旁，頭骨破裂，已明顯死亡。

少女的大姊聞訊趕赴現場，放聲大哭，她說，聽到鄰居指稱有1女子被火車撞到，擔心是到對面雜貨店買雞蛋，遲未返家的么妹，焦急出外查看，沒想到真的是妹妹被火車撞。

據了解，少女父母離異，母親已過世，父親在台中從事水泥工，鮮少聯絡，小由住在長濱鄉的外婆帶大，後來搬到關山鎮，與大姊同住，家境清寒，常打工貼補生活費用。

少女是關山工商原住民藝能班高一學生，班上擔任副班長，個性活潑開朗，出事後，校方感到震驚與不捨，由教官趕赴現場，協助家屬處理後事。

該起事故也造成台鐵中斷約1個半鐘頭，直到12點11分才恢復行駛，台鐵表示，有15個班次列車受影響，由於昨天正值228連假最後1天，返鄉或返回工崗位的人潮相當多，約有1800名旅客行程受延誤。

由於事故地點距離平交道僅有50公尺，為何少女穿越鐵道時，未察覺平交道柵欄已放下，也沒聽到警鈴聲，令民眾不解，真正肇事原因由鐵路警察局調查中。

(中時)