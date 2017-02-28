涉酒駕停頓派出所前 拒酒測被罰9萬元
25歲黃姓男子今天駕車行經嘉義縣柳林派出所前停留1分多分鐘，隨即在派出所旁休息，員警上前關心，發現全身酒味，要求下車酒測，黃男堅拒酒測，最後被開新台幣9萬元罰單。
嘉義縣水上分局表示，黃男於早上6時20分左右，駕車先停在柳林派出所前等待紅綠燈變換，約1分多鐘後，倒車停在派出所旁休息，直到上午7時40分，員警上前關心，經多次敲打車窗，驚醒正在睡覺的黃男。
警方指出，黃男一打開車門，員警立即聞到陣陣酒味，隨即要求進入派出所進行酒測，黃男辯稱沒有酒駕，但透過派出所監視器畫面，黃男駕車停在派出所前道路後，就不曾下車。
警方說，現場員警多次要求涉嫌酒駕的黃男進行酒測都被拒絕，隨即表明將依「道路交通管理處罰條例」開出9萬元罰單並扣留車輛，黃男當場沒有拒絕，在接下罰單後，自行聯絡家屬帶回。1060228
(中央社)
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