蔣公銅像全移除 台南二二八遊行平和

我要評比

二二八事件70週年，相較於台北，台南2場追思遊行今天下午在湯德章紀念公園周遭會師，過程平和，有人更盛讚市長賴清德事先移除蔣公銅像，避免衝突。

台南2場二二八遊行，分別是成大學生會和阿扁後援會主辦，前者終點在湯德章紀念公園，追思二二八罹難者，後者終點在湯德章紀念公園旁的國立台灣文學館，主訴「台灣建國，阿扁無罪」。

2場遊行過程平和，終點雖近咫尺，但雙方沒有太大交集，賴清德和前台南市長張燦鍙都待在湯德章紀念公園內；賴清德允諾「把湯德章紀念公園還給湯德章」，不會豎立其他銅像。

目前，台南公共空間的蔣公銅像已全數移除，台南今天的遊行過程平和，有人歸功於賴清德事先移除這些銅像，才未爆發類似台北的衝突。

台南追思二二八，除上午在二二八紀念公園的和平追思會、下午台灣文學館的演講會、2場遊行外，晚上在市立文化中心還有1場紀念音樂會。1060228

(中央社)