追思二二八 李進勇悼念受難者英靈
雲林縣各界今天下午在古坑二二八紀念公園，舉辦雲林二二八和平紀念會，縣長李進勇與現場人員一起默哀、悼念受難者英靈，氣氛莊嚴肅穆。
李進勇攙扶著受難者家屬代表，與立委劉建國、各鄉鎮市長、議員共同獻花悼念受難者英魂。
李進勇表示，二二八事件對台灣許多家庭來說，是一個永難磨滅的痛苦記憶，家人淪落天涯不知去向，隨之而來的白色恐怖，迫害人民，當時的政府更藉著造神運動，把可能的加害者神格化，嚴重扭曲史實，傷害人民情感。
李進勇說，解嚴30年來，二二八話題雖已不再是禁忌，社會上也有太多關注，但至今，歷史資料仍被遮蔽，真相仍不明，眾多台灣菁英被殘害，卻無法追訴加害者。
李進勇指出，26日接見海外二二八遺屬返鄉團，3代團員，念茲在茲，盼望還原歷史真相，追究元兇，尋求轉型正義與反省，對二二八事件有真正的交代。
雲林二二八和平紀念會，由與會貴賓手持象徵和平、自由飛翔的氣球，最後將希望氣球一起升空，現場由牧師祝禱悼念受難者英魂，會後並分送在場人員洋桔梗，讓現場散播和平幸福、愛與希望。1060228
(中央社)
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