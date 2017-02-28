樂天遭抵制 陸外交部表態：由陸民決定
針對南韓樂天集團撥地供THAAD使用，遭中國大陸民眾抵制，大陸外交部發言人耿爽今天說，外國企業在大陸經營成功與否，要由大陸市場和大陸消費者決定。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。
耿爽說，中國大陸對南韓罔顧大陸利益關切，執意配合美國加緊推進終端高空防衛系統（THAAD）部署進程，表示堅決反對和強烈不滿。
他表示，中國大陸反對南韓部署THAAD系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全利益。
耿爽說，中國大陸強烈敦促有關方面正視中方利益和關切，停止相關部署進程，不要「在錯誤道路上越走越遠」。中國大陸已就有關最新事態兩次向南韓提出了嚴正交涉。
他表示，關係中國大陸民眾的態度，有關方面對中國大陸民眾反對美韓部署THAAD系統的立場十分清楚，想必他們也注意到近來中國大陸民眾的呼聲。
耿爽說，中國大陸歡迎外國企業到大陸投資興業，並始終尊重和保護外國企業在大陸的合法權益。同時也強調，有關企業在中國大陸經營必須合法合規。外國企業在大陸經營成功與否，要由大陸市場和大陸消費者決定。1060228
(中央社)
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