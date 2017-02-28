路易莎發聲明 全面使用光泉鮮乳
連鎖咖啡店「路易莎咖啡」日前宣布將全面使用光泉鮮乳，卻遭網友指出仍使用味全鮮乳。路易莎今發聲明表示，網傳照片中的牛奶瓶已於20日下架，未來將全面使用光泉鮮乳。
路易莎咖啡日前宣布因鮮乳貨源不足，原先採用的光泉鮮乳3月起要改用味全鮮乳，遭到網友抵制拒喝拒買。路易莎咖啡隨即宣布將全面使用光泉鮮乳，並對於鮮奶造成消費者疑慮與不安，感到抱歉。
不過，有網友今天在臉書上傳照片，照片中路易莎的鮮乳瓶上註明製造工廠是味全食品，讓網友質疑「說好的『光泉』咧」。
針對網友po文內容，路易莎發聲明再度重申，現在與未來都會使用光泉鮮乳以及現在與未來都不使用味全鮮乳。
此外，有關於網路上流傳的照片，路易莎指出，照片中的牛奶瓶是18日製造、20日配送至部分門市測試，當日晚上公司決議全面下架，並於21日派員全面確認所有測試鮮乳下架，未來將持續做好品質把關。1060228
(中央社)
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