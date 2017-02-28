WBC》中華隊熱身賽遭完封 郭總：輸球不是壞事
經典賽中華隊今天(28日)在熱身賽交手交手日本社會人球隊新日鐵廣畑，全場打線熄火，最終以0比6遭到完封，雖然以輸球結束日本神戶的移地訓練，但總教練郭泰源勉勵球員，「輸球不一定是壞事，但要把錯誤修正回來。」
中華隊打線在2場日本移訓熱身賽都發揮得不理想，首戰2比0擊敗日本社會人隊新藥，今天則是遭到完封，前8局僅中心打線林智勝、蔣智賢、林益全3人擊出安打，9局上雖攻佔滿壘，但欠缺適時一擊。
經過這2場交手，郭泰源提到，日本社會人球隊腳程快、出棒積極，這兩場賽事中華隊在攻守兩端吸收的經驗，要在正式比賽有所發揮。
中華隊前往日本移訓的主要目的，就是為了能提早適應寒冷的氣候與人工草皮，內野手陳鏞基表示：「來到這邊就是要積極的調整，日本社會人球隊的實力本來就不弱，這兩場賽事也是有所收穫。」
(中時電子報)
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