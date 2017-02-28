假冒申請補助 民眾報警戳破詐騙集團
台東縣盛姓婦人，日前接獲自稱是台北淡水馬偕醫院人員的來電，謊稱盛女在該醫院申請補助，並在電話中向盛女詢問相關年籍資料，告訴盛女證件可能遭冒用，為顧及權益，要她到ATM操作，否則銀行存款會遭查扣。
盛女非常緊張，打110請警方協助，台東警察分局利嘉派出所警員楊志忠獲報後立即到場示，該詐騙集團仍不死心，一再以電話催促盛女，盛女一度信以為真，經員警解釋相關詐騙技倆後，女子才放心。
盛女表示，員警平時查戶口及社區治安會議時，常宣導相關訊息，才能在第一時間向警方請求協助，免於遭騙。
(中時)
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