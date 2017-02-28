老屋活化重生 青年創業團隊進駐

我要評比

高雄大學創建系活化鼓山哈瑪星老屋，成了當地新興景點。(郭韋綺攝)

鼓山哈瑪星老屋活化重生。(郭韋綺攝)

老屋活化重生，並引進青年創業團隊。(郭韋綺攝)

老屋活化、青年創業、繁榮地方，3個願望一次達成！國立高雄大學創意設計與建築學系教授陳啟仁，將鼓山哈瑪星社區老屋改造重生，並引進學校年輕創業團隊進駐，共組「浪花共同工作空間」，近來成了當地新興熱門景點。

陳啟仁指出，這是繼2015年同社區「湊町客廳」老屋活化，再度與高雄市政府合作推動「老城再興、老屋再生」。他說，鼓山再生老屋為超過1甲子的老洋房，除了洪姓屋主及家族皆大力支持，加上都發局補助專案，進行空間修復及招募青年創業團隊進駐。

陳啟仁表示，浪花共同工作空間保留原有洗石子牆面外觀、兩戶共用的中庭、陽台與木窗等原有建築樣貌，在日治時期就是這個模樣，有近百年歷史。

3個進駐團隊包括「愛木記憶工坊」、「歐陸食材小舖」與「野Fun食旅」，成員都不到30歲，年輕有創意。

「愛木記憶工坊」由高雄大學創建系校友黃逸婷等組成，透過校內育成中心輔導，拿下教育部U-Start計畫全國最高的120萬元創業金補助。其團隊將橋頭糖廠、左營眷村等多處拆除，但深具文化價值的木料再利用，純手工打造出鑰匙圈、杯墊、名片盒、燈飾等文創商品，並標註來源和木種、給予產品履歷，藉此保存歷史記憶。

「歐陸食材小舖」店內擺設著來自西班牙、義大利等歐陸國家的料理食材，包括香料、麵條、醃製品，並將不定期開設廚藝教學、美食講座課程，提供異國風味的味覺饗宴。

「野Fun食旅」提供廚房設備及大餐桌，為顧客創造食材採買、料理樂趣。餐桌上方懸掛1艘1930年代的小艇，搭配藍、白色調牆面呈現濃濃海港風情。

陳啟仁說，老屋活化不但是鼓山的新亮點，將歷史空間轉化為新經濟空間，希望成為文創及微創產業新平台。

(中時)