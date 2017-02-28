IS以商用無人機投彈激增 各國趕造反制系統

一名伊拉克軍官拿著一架在摩蘇爾被擊落的伊斯蘭國無人機，最近伊斯蘭國大量使用圖中這種商用四軸無人機攜帶炸彈攻擊伊拉克前線部隊。（圖／美聯社）

上個月底伊拉克政府軍展示摩蘇爾戰場上所擊落的各型IS所使用的軍用無人機。（圖／美聯社）

據外電報導，在摩蘇爾地區的聯軍發現，伊斯蘭國(Islamic State)使用簡單的商用無人機進行軍事攻擊的數量激增，雖然使用商用無人機投放炸彈的精準度較差，但仍造成不小損失。各國並已開始針對國際恐怖主義使用無人機的情況，研發頻率干擾與雷射截擊等反制系統。

美聯社報導說，IS擁有的無人機數量正急劇上升，在摩蘇爾的伊拉克政府軍一天之內曾遭到70多次無人機炸彈攻擊。

大部分軍用的武裝無人機翼展多在20公尺左右，而IS使用的是低成本的商用無人機。新華社報導指出，由IS所發出的宣傳影片中，就有無人機投擲小型炸彈的畫面，炸彈爆炸後造成多名伊拉克士兵受傷。

美國《大眾科學》雜誌也報導說，伊拉克政府軍奪回摩蘇爾市區時發現為數不少的無人機，它們是IS用以攜帶炸彈進行攻擊的武器。一名美軍上校指出，這不是從機翼投彈的大型武裝無人機，而是一種非常小的四軸無人機，用不太精準的方式投擲小型炸彈。這種無人機的航程很短，主要用來對付伊拉克政府軍的前線部隊。

報導說，不同於美軍使用可以載彈1噸以上、發射各種導彈的無人機，IS使用的四軸無人機的載重量較小，只有數百克到數公斤不等。這種無人機成本低廉，造成的傷害也不小，因此迫使各國加緊研發反無人機技術。

其中由英國公司開發的一體式反無人機系統，它先掃瞄一定範圍之內的無人機並進行追縱，再以干擾器阻斷操作者發出的訊號讓無人機墜毀。

另一種反制系統是以雷射擊落來犯的無人機，在剛結束的阿布達比防務展上，中國軍火商保利公司就展出了一款用於反無人機的雷射系統，此款名為「寂靜狩獵者」的系統先鎖定目標，再以高能雷射將之擊落，主要用於攔截低空無人機。

(中時電子報)