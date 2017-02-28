中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

IS以商用無人機投彈激增 各國趕造反制系統

中時電子報
點閱984
我要評比
2/10
IS無人機
一名伊拉克軍官拿著一架在摩蘇爾被擊落的伊斯蘭國無人機，最近伊斯蘭國大量使用圖中這種商用四軸無人機攜帶炸彈攻擊伊拉克前線部隊。（圖／美聯社）
IS無人機
上個月底伊拉克政府軍展示摩蘇爾戰場上所擊落的各型IS所使用的軍用無人機。（圖／美聯社）

據外電報導，在摩蘇爾地區的聯軍發現，伊斯蘭國(Islamic State)使用簡單的商用無人機進行軍事攻擊的數量激增，雖然使用商用無人機投放炸彈的精準度較差，但仍造成不小損失。各國並已開始針對國際恐怖主義使用無人機的情況，研發頻率干擾與雷射截擊等反制系統。

美聯社報導說，IS擁有的無人機數量正急劇上升，在摩蘇爾的伊拉克政府軍一天之內曾遭到70多次無人機炸彈攻擊。

伊拉克戰場發現無人機炸彈 疑IS所有
美針對IS無人機研發反制手段

大部分軍用的武裝無人機翼展多在20公尺左右，而IS使用的是低成本的商用無人機。新華社報導指出，由IS所發出的宣傳影片中，就有無人機投擲小型炸彈的畫面，炸彈爆炸後造成多名伊拉克士兵受傷。

美國《大眾科學》雜誌也報導說，伊拉克政府軍奪回摩蘇爾市區時發現為數不少的無人機，它們是IS用以攜帶炸彈進行攻擊的武器。一名美軍上校指出，這不是從機翼投彈的大型武裝無人機，而是一種非常小的四軸無人機，用不太精準的方式投擲小型炸彈。這種無人機的航程很短，主要用來對付伊拉克政府軍的前線部隊。

報導說，不同於美軍使用可以載彈1噸以上、發射各種導彈的無人機，IS使用的四軸無人機的載重量較小，只有數百克到數公斤不等。這種無人機成本低廉，造成的傷害也不小，因此迫使各國加緊研發反無人機技術。

其中由英國公司開發的一體式反無人機系統，它先掃瞄一定範圍之內的無人機並進行追縱，再以干擾器阻斷操作者發出的訊號讓無人機墜毀。

另一種反制系統是以雷射擊落來犯的無人機，在剛結束的阿布達比防務展上，中國軍火商保利公司就展出了一款用於反無人機的雷射系統，此款名為「寂靜狩獵者」的系統先鎖定目標，再以高能雷射將之擊落，主要用於攔截低空無人機。

(中時電子報)

美死神無人機敘利亞上空墜毀
用途變多 無人機成恐攻利器？

關鍵字：IS雷射頻率干擾四軸無人機伊拉克
點閱984
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。