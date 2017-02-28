IS以商用無人機投彈激增 各國趕造反制系統
據外電報導，在摩蘇爾地區的聯軍發現，伊斯蘭國(Islamic State)使用簡單的商用無人機進行軍事攻擊的數量激增，雖然使用商用無人機投放炸彈的精準度較差，但仍造成不小損失。各國並已開始針對國際恐怖主義使用無人機的情況，研發頻率干擾與雷射截擊等反制系統。
美聯社報導說，IS擁有的無人機數量正急劇上升，在摩蘇爾的伊拉克政府軍一天之內曾遭到70多次無人機炸彈攻擊。
大部分軍用的武裝無人機翼展多在20公尺左右，而IS使用的是低成本的商用無人機。新華社報導指出，由IS所發出的宣傳影片中，就有無人機投擲小型炸彈的畫面，炸彈爆炸後造成多名伊拉克士兵受傷。
美國《大眾科學》雜誌也報導說，伊拉克政府軍奪回摩蘇爾市區時發現為數不少的無人機，它們是IS用以攜帶炸彈進行攻擊的武器。一名美軍上校指出，這不是從機翼投彈的大型武裝無人機，而是一種非常小的四軸無人機，用不太精準的方式投擲小型炸彈。這種無人機的航程很短，主要用來對付伊拉克政府軍的前線部隊。
報導說，不同於美軍使用可以載彈1噸以上、發射各種導彈的無人機，IS使用的四軸無人機的載重量較小，只有數百克到數公斤不等。這種無人機成本低廉，造成的傷害也不小，因此迫使各國加緊研發反無人機技術。
其中由英國公司開發的一體式反無人機系統，它先掃瞄一定範圍之內的無人機並進行追縱，再以干擾器阻斷操作者發出的訊號讓無人機墜毀。
另一種反制系統是以雷射擊落來犯的無人機，在剛結束的阿布達比防務展上，中國軍火商保利公司就展出了一款用於反無人機的雷射系統，此款名為「寂靜狩獵者」的系統先鎖定目標，再以高能雷射將之擊落，主要用於攔截低空無人機。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。