執政操勞？黃重諺：蔡總統多了幾根白髮
總統府發言人黃重諺今（28）日接受周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，周玉蔻問到，蔡英文總統上任9個月以來，跟以前有什麼不一樣？黃重諺回答說，他覺得白頭髮多了幾根，周玉蔻驚訝說，蔡英文白頭髮多了幾根？還是忘記染？黃重諺說，沒印象蔡英文有染頭髮。
周玉蔻也問到，現在蔡英文住官邸，到底誰和她一起住？媽媽姊姊？貓？黃重諺說，貓（蔡想想）還在，其他就是安全人員住附近，蔡總統一個人住，家人完全沒有住一起，媽媽姐姐都沒有一起住，但有3隻退役的導盲犬。
周玉蔻詢問一例一休會不會有所修正？黃重諺表示，總統並沒有這樣說，只說每個政策施行當中，每一種不同型態的產業結構，都會有不一樣的適用狀況，各個政府部門都會就各種適用情形做不同的了解。
(中時電子報)
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