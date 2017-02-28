林口區中山路69巷 3月1日起路邊停車將收費

新北市交通局28日公告，林口區中山路69巷自3月1日起將納入路邊停車收費管理。（新北市交通局提供）

新北市交通局今日公告，林口區中山路69巷自3月1日起將納入路邊停車收費管理，以提升停車周轉率。收費時段為周一至周五的上午8點至晚上6點，每小時收費20元整，採半小時計費。目前已於明顯處設置收費告示牌，並採用夾單方式宣導周知，未來將有專人按時巡查停車狀況，若遇無牌車輛或廢棄車輛，即可通報相關單位處理。

交通局表示，本次納入收費的路段因停車需求高，已陸續畫設汽車停車格，為避免停車位被長期占用、提升停車轉換率，讓更多有臨時需求的市民找到車位，故日前邀集相關單位會勘，獲得在地支持納入收費管理。

(中時)