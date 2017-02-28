供地THAAD後 樂天北京門市被罰

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南韓樂天集團撥地供終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導彈系統）後，樂天超市北京崇文門店便因擅發違法廣告遭罰。這是樂天供地後，首宗在大陸遭罰的案例。

法制晚報今天報導，自稱「明星微整形手術基地」等廣告的製作者─北京當代醫療美容門診部有限公司因為違反「廣告法」，被北京市工商局東城分局立案查處。

北京樂天超市有限公司崇文門分店則因為發布上述違法廣告，成為北京市首個因為發布違法廣告被處罰的公共場所管理者。

報導指出，北京市工商局東城分局強化監管醫療虛假廣告，加強對醫療、藥品、保健品等廣告的監管，並擴大對轄區報紙、期刊、雜誌的醫療廣告的監測。

另外，北京市工商局東城分局並對超市、小區（社區）張貼的醫療廣告進行深入調查。1060228

(中央社)