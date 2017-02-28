供地THAAD後 樂天北京門市被罰
南韓樂天集團撥地供終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導彈系統）後，樂天超市北京崇文門店便因擅發違法廣告遭罰。這是樂天供地後，首宗在大陸遭罰的案例。
法制晚報今天報導，自稱「明星微整形手術基地」等廣告的製作者─北京當代醫療美容門診部有限公司因為違反「廣告法」，被北京市工商局東城分局立案查處。
北京樂天超市有限公司崇文門分店則因為發布上述違法廣告，成為北京市首個因為發布違法廣告被處罰的公共場所管理者。
報導指出，北京市工商局東城分局強化監管醫療虛假廣告，加強對醫療、藥品、保健品等廣告的監管，並擴大對轄區報紙、期刊、雜誌的醫療廣告的監測。
另外，北京市工商局東城分局並對超市、小區（社區）張貼的醫療廣告進行深入調查。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。