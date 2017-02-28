漫步花蓮老宅 回顧二二八事件
花蓮約10多名年輕人今天下午2時28分，從花蓮市洄瀾人文館出發，漫步市區老宅，透過受難者遺族鄭英賢的講解，回顧過去相關人物及當年情景。
策劃這項活動的負責人黃啟瑞說，二二八事件至今屆滿70年，今年第二次舉辦，帶領大家走訪花蓮與二二八有關的機構（官衙、情治機構）、場景（受難地、家屬遺族），了解期間發生的人物及事跡。
黃啟瑞說，尋訪之旅不是重揭歷史的瘡疤，而是希望透過事件的再理解，或能讓年輕人去感受那一代知識份子們，捍衛民主及追尋夢想的力量。
鄭英賢指出，花蓮市洄瀾人文館是花蓮舊憲兵隊，過去就是花蓮的情治機關，二二八及白色恐怖期間，多少人被帶進去訊問、無故拘留，所以從這裡出發。
來到許聰敏老宅，屋內有天井、水池、巴洛克列柱等，鄭英賢說，早年是花蓮港廳時期的組合，這幢隱於大街之上的老屋是花蓮難得一見的街屋形式。
鄭英賢說，1960年初證嚴法師未剃度比丘尼，剛到花蓮時曾住過此處。許聰敏是當時仕紳，因接濟二二八相關人士而走避海外。老宅也幾經轉手，但仍保留當年屋子格局原貌。1060228
(中央社)
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