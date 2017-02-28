太神奇 狗狗走丟自己報警求助

中國大陸廣西一隻黃金獵犬日前在半夜迷了路，沒想到牠竟然主動找到警察「報警」求助，警察也覺得「太神奇」。

大陸廣西壯族自治區微信朋友圈日前有很多人在轉發一則消息，說是在桂林市永福縣有走丟的金毛狗狗，竟然會主動向交警求助，交警暫時照顧牠並散發尋找主人的消息，朋友圈很多人在幫轉發消息。

對於事件經過，桂林生活網－桂林日報今天報導，廣西區公安廳交警總隊高速路支隊一大隊李姓民警說，26日凌晨1時餘，隊上的民警「小容」、「小黃」正在桂柳高速公路永福段的收費站處執勤，突然看到一隻金毛狗狗朝警車這邊走過來，狗狗嘴裡還叼著自己的牽引繩。

當時民警以為狗狗的主人就在附近，沒想到這隻狗狗走到警車旁邊，站起來用兩前肢搭在警車的車窗上，往裡面看著兩名民警。但兩人沒看到這隻狗狗有主人跟隨。

在隨後的執勤過程中，狗狗始終不離開民警左右，於是兩人將牠帶進收費站的警務室暫時安置。狗狗吃飽喝足後，仍乖乖地待在警務室。直到26日早上8時，兩人執勤結束，仍未看到有主人來尋。

就在兩人打開警車車門準備上車歸隊的時候，狗狗很快跳到警車上，並且乖乖地坐下，眼睛看著小容、小黃，似乎在請求民警的幫助。

對這隻會「報警」的狗狗， 小容、小黃也覺得挺神奇，於是將牠帶回交警隊，暫時寄養在隊裡，同時發布消息尋找狗狗的主人。

狗主人26日下午趕到高支一大隊，看到主人的出現，狗狗興奮地跳了起來。

據主人告訴民警，狗狗平常喜歡抓老鼠，26日凌晨很可能是聽到老鼠的動靜追出去，結果後來迷了路回不去了。自己也找了半天，沒想到牠是去找警察求助了。

至於狗狗為何會「報警」？主人說，狗狗曾經在南寧的警犬基地短期「上過學」，可能是對警察有親切感，迷路了知道去求助穿警服的人。1060228

(中央社)