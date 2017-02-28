體育健將出身 林慈玲闖蕩公職不讓鬚眉

待在內政部超過30年，歷經15任部長，放眼望去，內政部次長林慈玲是目前部內最資深的主管，稱職扮演好「看家」的角色，回首公務員生涯，沒想到，年輕練田徑隊的經驗影響深遠。

林慈玲的外型高大、留著一頭俐落短髮，年輕時是體育健將，從初中、高中一路到大學都是田徑校隊，甚至曾擔任台大田徑校隊隊長，她謙虛地說，由於沒有特別專長，因此女子100公尺低欄、400公尺低欄、跳遠、鉛球、跳高都練。

林慈玲受訪時坦言，自己不是天才型的選手，「很多階段我都不是最好，但怎樣克服挫折，讓自己進步，這很重要」，她反而認為，一帆風順的人，不一定是最幸福的人。

林慈玲在民國70年進入內政部，歷任過民政司科長、司長、參事兼家庭暴力及性侵害防治委員會執行秘書，曾2度離開內政部，出任行政院第一組簡任秘書兼副組長、檔案管理局局長。

行政院一組業務龐雜，林慈玲說，包括內政部、法務部、勞委會、工程會、原民會、消保會等單位的公文都要看，工作量很大，但辛苦是一定要付出的，她也認為職務歷練很重要，因為「被擠壓後，能量反而是增加的」。

年輕練田徑鍛鍊的體力，為她在職場上闖蕩奠定基礎，林慈玲說，如果沒有好的體力，會影響意志力，若有體力支撐，對於該做的事，會有較強的意志力達到自己想要的標準，否則容易因體力不好，做60分就認為可以了。

她自豪表示，上班以來，從來沒有被當作女性看待，「上班要做野外勘查，我走路的速度沒有比人家慢，加班和工作量也從來沒有比別人少」。

嫻熟部內業務的林慈玲，堪稱女版的「內政部活字典」，常是部長的諮詢對象。由於看公文太仔細認真，眼睛還因此開過刀，「凡看過的公文必留下印象」，林慈玲看過的公文都會記得有什麼前案，記性過人。

林慈玲說，文官角色就是把所知道的相關資訊，向長官據實以告，並點出可預見的危機，讓長官做最後決定；長官決定後，若還是有很多危險時，可能「還是會冒昧多說兩句」。

擔任田徑隊長時，林慈玲體會到，雖然自己不是能力最強，但接下這個任務，就是要讓它傳承、「hold住」，讓大家願意留下來。

而擔任常務次長以來，林慈玲歷經4任部長，包括現任部長葉俊榮，「不管好聽、不好聽的話，都要讓長官知道」，她也慶幸長官們都予以相當程度的信任跟尊重，讓她覺得更應該做好「看家」的工作。

公事上記性過人的林慈玲，坦言平時生活細節很糊塗，經常找不到手機，她先生說，「還好頭是黏在你脖子上，不然頭也可能不見」。她慶幸先生有好脾氣能包容支持。

林慈玲的辦公室放了許多家人的照片，氣氛溫馨，有全家福、全家攀登玉山，還有孫子的照片，她自嘲放太多照片很不長進，因為「待在家的時間太少」。

還有一幅掛在牆上的結婚10週年紀念照，當記者向前拍照時，林慈玲說，「我需要過去對比嗎」，想了一想又說，「還是不要好了，這太殘忍」，她說，拍20週年時就對自己的身材不滿意，因此，雖然現在已過30週年，也絕不再拍。1060228

(中央社)