日股微漲作收 市場聚焦川普國會演說
東京股市在連續4個交易日收黑後，今天微漲作收。目前投資人聚焦美國總統川普今天稍後將赴國會發表的演說。
川普承諾採取新減稅措施及刺激經濟的支出，激勵全球股市大漲，但具體細節仍不清楚，留待投資人揣測他葫蘆裡究竟賣什麼藥。
川普表示，他今晚在國會聯席會議發表演說，對基礎建設政策將有「重大」宣布。
SMBC朋友證券資深策略師松野利彥表示：「那些想在川普演說前規避風險的人，似乎大多已採取行動。」
松野告訴彭博：「川普的演說可能觸及基礎建設和軍事產業，將激勵相關類股。」
日經225指數今天收盤微漲0.06%或11.52點，報19118.99點。東證一部指數漲0.09%或1.32點，報1535.32點。
至於貨幣市場，在預期美國將再次升息下，美元今天獲得支撐，1美元兌112.54日圓，只比紐約的112.70日圓微貶。（譯者：中央社蔡佳伶）1060228
(中央社)
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