梁振英獲增補為大陸全國政協委員

據報導，香港行政長官梁振英今天獲增補為中國大陸全國政治協商會議委員。

根據香港無線電視台發自北京的報導，大陸全國政協常務委員會今天通過增補4人為政協委員，當中包括梁振英。

梁振英已放棄競選連任特首。

先前有報導表示，在即將舉行的大陸全國人大、政協「兩會」上，梁振英將會出任政協副主席。有分析指出，這是北京對梁振英工作的肯定，尤其在打擊「港獨」工作上。1060228

(中央社)