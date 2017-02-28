遼寧人大常委會副主任 嚴重違紀遭調查

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我要評比

中共中央紀律檢查委員會網站今天公布，大陸遼寧省人民代表大會常務委員會副主任李文科涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查。

李文科曾在2004年到2012年擔任中共遼寧省鐵嶺市委書記，主政遼寧鐵嶺8年。

根據中共中紀委網站，2014年到2016年間，鐵嶺前市委書記吳野松以及前市長林強、姜周等人都因涉嫌嚴重違紀而接受組織調查。1060228

(中央社)