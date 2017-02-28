順豐上市連3漲 王衛身價緊追馬雲
順豐控股今天再現漲停，陸媒指出，順豐大股東王衛身價已達人民幣1800億元。順豐控股只要再2個漲停，王衛身價即可超越阿里巴巴集團創辦人馬雲，再4個漲停就可成為中國首富。
順豐控股24日借殼上市大陸A股後，已連續3個交易日漲停，今天收盤報66.80元。華爾街見聞今天報導，順豐控股總市值高達2794.7億元，穩居深圳證券交易所第一，但流通市值僅為88.83億元。
王衛在2016年度富比世中國富豪排行榜中排名第4。然而，王衛現在身價已達1800億元，超越騰訊公司創辦人馬化騰，躋身第3名。華爾街見聞指出，順豐再連續2個漲停，即超越馬雲，再4個漲停就超越中國首富王健林。
2016年2月，順豐就開始進行在A股上市的計畫，隨後決定採取借殼上市。同年5月，順豐控股擬借鼎泰新材上市。10月12日，順豐借殼方案獲大陸證券監督管理委員會有條件通過。
鼎泰新材董事、監事和總經理於2016年12月辭職，王衛任上市公司總經理。
2017年1月，順豐控股基本完成資產重組。2月15日，「變更公司名稱及證券簡稱」議案在股東大會上通過。鼎泰新材2月23日晚間公告，公司正式更名為順豐控股股份有限公司，證券簡稱變為順豐控股。1060228
(中央社)
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