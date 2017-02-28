輔大生拆蔣介石銅像 陸網民：台灣要完了！
今天是二二八事件70周年，凌晨零時，10多名輔大生拿童軍繩綁住校園內蔣介石銅像的脖子，再用砂輪機試圖拆解蔣介石銅像，校方通知警方緊急到場，雙方爆推擠衝突，4人被移送法辦。有大陸網民知道此事不禁嘆：「台灣要完了！」「台灣算是玩完了，國際上沒有地位，自己的內政一塌糊塗，經濟不景氣完蛋了！」
新浪微博網友也紛紛回應說：「台灣早晚要被民進黨整垮了。」「窮台對我們才是最有利的呀，讓灣灣鬧，我們得繼續發展。」「蔣公的棺材板都快按不住啦！」「這些學生吃飽了撐著沒事幹了…站台灣角度看，要不是當年老蔣，有你今天的台灣啊（嘿嘿，雖然不知是好是壞）。」「台灣高速發展的十幾年恰恰是最獨裁那時候。」「這群日雜，台灣藥丸。」「看來收島的時候真不能要人了，拉低全國人民智商。」「文革在台灣」「連大陸都開始心疼國民黨和蔣公了。」
(中時電子報)
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