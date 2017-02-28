男子無照酒駕不開燈 罰錢再送辦
台中市50歲黃姓男子無照酒駕且不開燈在北屯區東山路一段閒晃，巡邏警察欲進行盤查攔下竟無故遭鳴按喇叭，員警發現他全身酒味，酒測值達0.61毫克帶回偵辦。查出黃男駕照早在前年因酒駕被註銷；晚上騎車不開燈還亂按喇叭，誇張高調行徑引起警方注意，不僅吃上六千元無照駕駛罰單也依公共危險罪嫌送辦。
警方表示，當時黃男晚間7時騎機車沒開大燈，沿路還猛按喇叭，巡邏警員為維護道路交通安全於是上前盤查，發現他滿臉通紅、渾身酒味，走路搖搖晃晃，酒測超標，於是將他帶回偵辦，查出黃男駕照早在前年就因酒駕被註銷，沒想到他不知收斂，夜間酒駕不開燈還亂按喇叭，直接帶他回警局。
黃男供稱，他與朋友喝了2瓶保力達藥酒後，準備騎乘機車返回北區力行路住處，一時疏忽忘了開大燈，按喇叭則是騎車習慣，沒想到會引起警方注意。黃男不斷求情，央求警方放他一馬，但員警先開了一張無照駕駛的罰單，再將他依公共危險罪嫌送辦。
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(中時)
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