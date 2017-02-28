沒收到支付命令房被拍賣 男怒告妻女弟

長期在大陸經商的王姓知名餐廳老闆，不滿胡姓前妻兩度發出支付命令，又配合其女與胞弟故意隱匿，使他無法聲明異議，導致房產遭拍賣，向前妻等3人求償600餘萬元。最高法院認為，其女無報告信件內容的義務，且房產早被聲請強制執行，其弟縱未隱匿也無法改變房子的命運，判決王男敗訴，全案確定。

王姓男子主張，與胡姓前妻1980年即離婚，前妻卻以無效的離婚協議書，於2010年以其積欠136萬元子女扶養費為由，向士林地院聲請核發支付命令，女兒前往派出所領取支付命令後卻未轉告他，使他錯過20日的異議時間，導致支付命令確定，前妻據此聲請拍賣其北投房產。

王姓男子另指控，胡姓前妻2011年又以雙方簽下的借據向法院聲請支付命令，要求他清償借款500萬元及利息，但其胞弟代為領取支付命令後拒不轉交，使他北投房產二度遭拍賣，最終以1234萬元賣出，以前妻、女兒、胞弟共謀侵害其房產所有權，起訴索賠686萬元。

胡姓女子與女兒及王男胞弟否認共謀，王男女兒表示，曾在電話中告知父親支付命令的案號與股別，隨後就將支付命令放在父親書桌，並不知道信件內容；王男胞弟則主張，曾傳簡訊給王男告知有要事須商討，但王男回台後卻傳簡訊稱「法拍真好，錢財滾進來，錢從天上掉下來，擋都擋不住。」

法院認為，胡姓女子聲請核發支付命令與強制執行皆合法，王姓男子只交代女兒代收信件，但沒有要求女兒應及時並詳實報告每一信件細節及內容之義務，雖然王男女兒確實時常代收法院公文，但不具法律專業的王女顯然無法從信件外觀判斷信件的重要性。

判決也指出，王姓男子的房產早在前妻首度發出支付命令不久後即被拍賣，其胞弟收到第二封支付命令時，拍賣程序尚未終結，因此即使王男胞弟馬上轉交支付命令，也無法改變房產遭拍賣的命運，認定胡女、王男女兒與胞弟皆無責任，不須賠償。

(中時)