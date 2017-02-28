濫用愛心？男子自稱維冠受災戶開店獲媒體關注
濫用愛心？一名曾姓男子自稱母親在維冠大樓倒塌身亡，故事被網路媒體刊載《母親維冠亡！他自殺3次未果「台北開小吃店」 CP超高網大推》，消息曝光後，維冠受災戶與台南市政府都關注，市府查證後強調，曾男非維冠大樓相關成員。
文章敘述曾姓男子因維冠震災痛失母親，走出低潮後，重新在台北文山區開店賣臭豆腐和麵線，之後又發現罹癌的「勵志故事」，且因文中提及「沒有領到賠償金」，讓部分網友質問台南市政府，對此，台南市政府說明，維冠往生者無人姓曾，補助款請領者也沒有姓曾者，社會局下午去電給該名曾姓男子，曾男說自己母親在0206地震前兩年就已過世，是該網路媒體的記者「筆誤」。
不過，有民眾在臉書搜尋曾姓男子姓名，卻發現有多個「分身」，其中一個帳號還曾經在女藝人臉書留言，這回同樣自稱維冠受災戶，內情卻變成「失去兩個女兒、兩個孫子、兩個姐姐、一個爸爸、一個媽媽…我傷心過度導致有點小中風」。
維冠受災戶對於有人自稱受災戶，博取社會同情，不能苟同，「不希望有心人士假冒災民博取同情，卻行詐騙之實。」
(中時)
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