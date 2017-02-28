狠砍富田真由34刀 兇手判決出爐引網暴怒
日本女偶像冨田真由去年5月出席活動時，慘遭27歲瘋狂男粉絲岩埼友宏狂砍34刀，當時一度命危，經過17天的搶救才恢復意識，但臉部幾乎毀容，身心靈嚴重受創，根本無法繼續演藝事業，而今（28日）東京地方法院判決兇嫌殺人未遂罪成立，服刑14年6個月，掀起網友熱議。
本案日前開庭時，冨田真由曾要求處岩崎友宏死刑，「如果死不了的話，也希望他終身監禁」，檢方原本也要求判岩埼入獄17年，而今結果出爐，東京地方法院依殺人未遂、違反刀槍法，判岩埼友宏入獄14年6個月，兇嫌獲判刑期後，面露沉重表情，不如之前露出詭異微笑，並於最終辯述時，在庭上表示對行兇感到後悔，發誓以後不再接近冨田，願意在獄中反省改過自新。
另外，冨田真由透過律師得知對方的刑期，先是一陣沉默，並說就算判17年她都嫌太少，不少網友也為她抱不平，怒批判決太輕，但也有人認為這只是地方法院首度判決，之後繼續上訴的話，最終結果可能會不同。
(中時電子報)
關鍵字：冨田真由
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