吳敦義：民進黨氣數下滑 去蔣代表蔡政府急了 蔣介石功過留給歷史

前副總統吳敦義28日(右二)到高市楠梓區新春聯誼爭取黨主席選票，受到支持者歡迎。(郭韋綺攝)

吳敦義28日到楠梓翠屏里活動中心參加新春聯誼。(郭韋綺攝)

提起228事件，吳敦義表示蔣介石總統的是非功過，應該留給歷史評價。(郭韋綺攝)

前副總統吳敦義今(28)日到高市楠梓區參加新春聯誼，爭取黨主席選票，適逢228，他表示，蔣介石總統的對錯，應該留給歷史論功過，去蔣化代表蔡政府急了，民進黨上台執政後，氣數一直下滑，只好藉搞意識形態和鬥爭，掩飾執政無能；此時也是機會，黨要復興，一定要選對領頭羊，帶領國民黨重返執政。

吳敦義指出，蔡英文說的政見很多都沒兌現，她選兩次總統都答應要維持現狀，也就是維持馬英九「一中各表」現狀，但執政後，她沒維持現狀，兩岸仍僵持；她還跟旅遊業說民進黨上台，陸客只會增加不會減少，結果觀光界一片哀嚎，陸客大減70萬人，批蔡根本用騙的。

蔡政府沒有想辦法拚經濟，卻在拚同婚法案，同婚有那麼急迫嗎？還有一例一休、年金改革也惹來民怨。

吳敦義表示，228被冤枉都回復名譽，也做出賠償，沒有被掩蓋掉，政府該負的責任都負了，蔣介石總統雖然該負責任，但對中華民國、對台灣的貢獻也不能被抹滅，等歷史都釐清楚了，是非論功就留給歷史去評價。

可是蔡政府急了，用盡手段故意搞意識形態鬥爭，藉此掩飾人心失望、經濟不行、執政無能。

吳敦義說，所有在野力量都應該聯合起來反抗，國民黨也要團結一致，由弱轉強，選對領頭羊重掌政權，撥亂反正。

(中時)