金門倉庫冒火，古蹟建材付之一炬

金門伯玉路旁的倉庫起火，打火兄弟現場灌救。（李金生攝）

縣消防局出動13車救災，因路徑不良增加搶救難度。（李金生攝）

庫存的木製建材，讓倉庫內部火勢迅速加大。（李金生攝）

縣消防局長楊肅凱（中）坐鎮火場指揮灌救。（李金生攝）

現場濃煙密佈，瀰漫嗆鼻氣味。（李金生攝）

打火兄弟趕緊搬離建材，有效阻止火勢蔓延。（李金生攝）

面積約400平方公尺的建築樓板全面燃燒，現場籠罩刺鼻濃煙。（李金生攝）

大火最後順利撲滅，現場一片凌亂。（李金生攝）

金門伯玉路旁1處存放古蹟修復建材的倉庫，今（28）日下午突然竄出大火，縣消防局出動13車33人，協同10餘名義消全力灌救，1個多小時後順利撲滅，倉房設備和庫存材料損失嚴重，所幸無人傷亡，起火原因有待進一步調查。

這處位於伯玉路283號後方的倉庫，在今天下午13時55分許突然冒出火舌，黑色濃煙直竄天際，在數公里外的城區均可一見，嗆鼻味道隨風飄揚，下風處居民趕緊關閉門窗。

縣消防局據報火速動員大金門島的金寧、金城和金沙、金湖分隊13車33人，協同10餘名義消趕抵現場，發現該處倉庫為2層樓建築，佔地2000平方公尺，內部儲存大量修復古蹟的建材、木雕門窗，並有油漆等液體塗料，其中面積約400平方公尺的建築樓板全面燃燒，在陣風的助威下，火勢一發不可收拾，情況十分危急。

由於該處倉庫位處偏僻，平日少有人出入，崎嶇不平的路徑和地勢，也增加搶救的難度。縣消防局長楊肅凱親自坐鎮火場，指揮所屬迅速佈置水線，並運用破壞器材切割開口排煙。縣文化局長呂坤和據報，也趕到現場關切。

在消防人員內外灌救下，將燃燒範圍控制在400平方公尺內，不讓火勢繼續擴大蔓延，迄14時51分火勢獲得控制，15時19分撲滅，一場金門少見的大規模救火任務才順利結束。

(中時)