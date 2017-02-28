北斗郡守官舍 將成彰縣首座二二八紀念館
彰化縣各界今天上午在鹿港文武廟舉辦二二八和平紀念日活動，縣長魏明谷會中宣布，將在北斗郡守官舍成立全縣首座二二八紀念館，針對全縣校園內蔣介石銅像，他則認為應在校園美化改建時「自然而然」移除。
今年追思紀念活動在「希望啟航」樂曲聲中揭開序幕，魏明谷與受難家屬代表及來賓共同參與祈福儀式，並分送白色百合花束，全程溫馨、平和，希望藉由音樂、詩歌、鮮花與祈福卡片，象徵愛、和平與希望，轉化傷痛。
高齡92歲、曾被判3次死刑的林才壽，與已故二七部隊成員林大宜之妻林楊花，在兒子林舜陽陪同下坐輪椅出席活動；彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民表示，二二八事件屆滿70周年，期望政府能加速讓真相與相關文書史料，一一交到受難者家屬手上，讓世人知道真相，更期待當初的加害者因認罪向大家致歉。
魏明谷表示，感謝協會提供相關文物在鹿港文武廟展覽，未來將在北斗郡守官舍打造二二八紀念館，蒐集事件相關的史料事蹟，讓歷史更為完整，讓後代子孫能夠瞭解這段歷史，珍惜得來不易的和平、民主，促進族群融合。
魏明谷也說，全縣學校可透過美化重建校門、校舍時，慢慢移除蔣介石銅像，讓仍存在校園裡的銅像，以理性和平的方式，自然而然的淘汰。
(中時)
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