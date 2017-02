美機構：中國是主要侵犯智財權國

非官方的獨立機構「美國智慧財產竊取委員會」(Commission on the Theft of American Intellectual Property)27日發布報告,把中國大陸列為全球最主要的侵犯智慧財產權的國家。

美國之音報導,這份報告說,在美國繳獲進入當地的假冒商品中,來自中國大陸及香港的占87%。

報告指,美國每年因智財權被竊取而遭受的損失在2250億到6000億美元之間。

美國智慧財產竊取委員會主任理查.艾林斯(Richard Ellings)說,比對大陸最新的5年計畫內容和美國被竊取的智慧財產權種類,會發現「它們之間的相關性很高」,所以儘管大陸官方說要保護智財權,但他並沒有看到這個問題好轉的證據。

報告引述美國網路安全公司從業人員在聽證會上所說,涉及大陸「十二五(2010到2015年)規畫」中所確定的戰略產業的美國公司,包括半導體行業在內,遭受到更多高級駭客的進攻,而這些駭客的背後有中國大陸政府的支持。

這份報告建議川普政府在就任的前幾個月將智財權作為施政的核心議題。1060228

(中央社)