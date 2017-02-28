彰化大城肉鴨檢出禽流感 撲殺888隻
彰化縣大城鄉一處肉鴨場今天確診出H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天立即撲殺禽場內888隻肉鴨，並為禽場消毒。
彰化縣動物防疫所今天表示，大城鄉一處肉鴨場23日申請上市前監測採樣，27日經家畜衛生試驗所檢出H5亞型高病原性禽流感病毒，今天確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員立即撲殺場內888隻肉鴨。
動防所提醒業者，全國家禽禁運禁宰解除後，各項強化監測工作仍持續加強，因鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，因此農委會公告，全國鴨場的鴨隻自本月24日到5月31日，都需檢測禽流感陰性，並附檢測報告、家禽健康證明書，才能上市屠宰。
動防所表示，若養禽場的禽隻出現下列異常狀況，業者須立即通報鄉鎮市公所，或撥04-7620774通報彰化縣動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全。
異常情況為，平飼飼養的養禽場，禽隻連續2天每天死亡率大於或等於0.4%(1000隻，連續2天，每天死亡禽隻大於或等於4隻)；籠飼飼養及白肉雞場，連續2天每天死亡率大於或等於0.2%；家禽飲水量、攝食量、產蛋率下降大於5%；家禽出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血(紅腳)、扭頸、不明原因大量死亡。
動防所呼籲，養禽業者要依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，落實防疫工作，若未落實防治措施各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」，可處新台幣3萬元到15萬元罰鍰，並限期改善場內防疫設施。1060228
(中央社)
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