禽流感升溫 台南下營撲殺逾萬隻土雞
禽流感升溫，台南下營區1處土雞場今天確診感染H5N2後，立刻全場撲殺1萬6300隻土雞，動保處首次請國軍支援，以防疫情擴大。
台南市動保處今天指出，下營這處土雞場因出現雞隻食慾下降，顏面腫脹，腳脛潮紅，且有異常死亡的情形，業者25日通報，今天確認感染H5N2禽流感病毒，立刻全場撲殺。
因考慮到交通動線及運輸工具，動保處首度請陸軍八軍團支援撲殺作業。動保處長吳名彬表示，未來將視需要，再請國軍支援。
台南爆發禽流感後，自2月12日起已撲殺6場家禽場共5萬8941隻，分別是六甲區及下營區各1處場火雞場，後壁區及下營區各1處土雞場，下營區1處蛋雞場，及善化區1處蛋種雞場。1060228
(中央社)
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