一天兩起路人遭火車撞 延誤逾7千旅客

我要評比

今天上午及下午各有一起路人違規遭火車撞及事故，台鐵統計，共延誤7600多名旅客行程。

上午308次DMU（柴聯車）自強號，在海端-關山間撞及違規闖入路線的路人，共影響15列次列車、旅客約1800人。

下午136次普悠瑪自強號，在高雄新左營間西線華安街平交道，也是因路人違規跨越平交道遭撞及，共影響13列次列車、旅客約5820人。1060228

(中央社)