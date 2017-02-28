龜山島3月開放 淨灘清出6.5公噸垃圾
經3個月的封島休養，位在宜蘭外海的龜山島將在明天起再度開放登島觀光。為營造優質環境，相關單位今天在島上淨灘，竟清出6.5公噸垃圾，凸顯環境保育觀念有必要再加強。
龜山島將於3月1日起至11月底，再度開放民眾登島觀光。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天結合相關志工單位，在島上舉辦淨灘活動，希望以優質環境迎接遊客，並響應交通部觀光局今年推出「生態旅遊年」口號。
「在龜山島海灘撿拾的總垃圾量，連4艘遊艇都無法在今天全部運回處理」管理處大里站主任蔡崇雄說，去年島上淨灘清出約5.5公噸垃圾；今年數量更多，近70分鐘就撿拾高達6.5公噸人工漂流物，其中以海上作業廢棄物，如浮球、網具、塑膠籃等，佔約75%，其次為寶特瓶及瓶罐。
管理處呼籲，漁民及遊客在從事海岸或海上活動時，不要隨意拋棄垃圾，共同維護美麗的海域生態環境。1060228
(中央社)
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