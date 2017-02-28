執意設薩德 樂天超市成北京開罰首例
韓國樂天集團2月28日正式與韓國國防部簽署薩德換地協定，中國外交部當日再次喊話，表達堅決反對和強烈不滿，對於中國是否會對樂天集團採取懲戒措施，中外交部強調，在中國經營必須合法合規，企業經營成功與否，由中國市場和消費者決定；而就在同天，北京樂天超市因刊登違法廣告，被罰款4.4萬元人民幣，創下全市首例，針對意味濃厚。
中國外交部發言人耿爽2月28日重申，對韓方罔顧中方利益關切，執意配合美方加緊推進薩德反導系統部署進程，表示堅決反對和強烈不滿，他強調中國反薩德的意志堅定，將堅決採取必要措施維護自身安全利益。這也是中國外交部第二次向韓國提出嚴正交涉。
對於是否會針對樂天採取懲戒措施，耿爽指出，中方歡迎外國企業來華投資興業，並始終尊重和保護外國企業在華的合法權益。他也強調，有關企業在華經營必須合法合規，外國企業在華經營成功與否，要由中國市場和中國消費者決定。
耿爽的話留下伏筆，就在同一天，北京樂天超市北京崇文門分店，因發佈違法廣告被罰。中國青年網報導，一個自稱是「明星微整形手術基地」的廣告，因未經審批，違反《廣告法》被東城工商立案查處，而樂天超市就因張貼此違法廣告，被罰款4.4萬元人民幣，成了北京因這項罪狀被開罰的首例。
(旺報)
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