漁獲配額限縮難生存 東港船主舉布條陳情
因漁業署新法上路，縮減漁船漁獲配額，在印度洋進行漁撈作業的東港籍漁船嘉義財號因不堪虧損，解散境外漁工後毅然決然返航，歷經近20天巔簸航程，今日船隻緩緩駛入東港，沿岸有超過300名漁船主舉布條聲援，高喊「漁民心聲，討海人艱苦」，期盼政府聽見。
長期在國外漁業基地作業的「嘉」船，根據新法規定，今年僅分配到鮪類額度為30噸，截至目前捕獲20噸的漁獲幾已達標，剩下不到10噸配額，就算滿載也無法負擔一趟出海成本，船長郭正義試算後將工資算給漁工，與搭機前往泰國普吉島的妻子會合後，一起開船返台。
「只有一句話，無奈！」在印度洋討海近9年的郭正義說，氣候不佳、海況不好，討海人都能克服，第一次遇到配額問題就將人打趴，現在一年限制30噸，等於只有360萬元，扣掉油料、補給及船員薪資後根本無法生存，已考慮將老一輩留下的漁船賣掉，不再討海了！
「漁民活不下去，請小英政府救救我們」，舉著白布條的船長們你一言、我一語，說的都是討海人的心聲；「這不是第1艘因配額問題求救無門而返台的例子」近來琉球及東港陸續有10多艘陸續返港，都是因為同樣原因，他們怒吼說，如果只是個案，不會有那麼多人吃飽沒事，出來舉布條抗議。
接獲陳情的立委莊瑞雄表示，台灣漁民在印度洋捕捉大目鮪是有國際配額，目前大小漁船近500艘，怎麼分都不夠；漁業署回應指出，將就整體大目鮪配額在可管控範圍內，適當進行調控，特別是小釣船所遭遇的困境。
(中時)
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