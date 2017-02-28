顧立雄：黨產會要資料 婦聯會都不理

行政院不當黨產委員會主委顧立雄今天表示，黨產會調查婦聯會是否為國民黨附隨組織，跟婦聯會要很多資料，但「婦聯會到現在還沒理過我們」。黨產會4月將針對婦聯會舉辦聽證會。

顧立雄接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，節目今天播出。顧立雄表示，近期婦聯會的紛擾並不是黨產會發動，是婦聯會主委辜嚴倬雲接受媒體專訪造成，讓他也有點意外。

顧立雄談到，黨產會跟婦聯會要了很多資料，財產清單、財務報表、社員名單、過去的出版品等，「婦聯會到現在還沒理過我們」，永遠都說「準備中」。

顧立雄指出，婦聯會稱資金來自於樂捐，但捐款的法源只是一個行政命令「統一募捐辦法」，並邀大家前來「樂捐」，鄭弘儀聞言直說「誰敢不給啊」。顧立雄說，活過那個年代的人，「都會啞然失笑」。

顧立雄說，婦聯會拿了很多國家資源，卻是少數人受益，即使婦聯會稱自己作了許多公益，但要做公益，也應該是拿自己的的錢出來做公益。這種從民眾得來的大筆資產，落入社團法人的少數人手中，「都完全不用去交代，這說得過去嗎？」

對於婦聯會日前表示將捐出新台幣280億元做公益，顧立雄回應「一定不夠」，婦聯會資產超過400億，即使捐款，還留下1、200億給自己，這是不太可能接受的。黨產會不排除跟婦聯會協商，婦聯會的存在有其歷史淵源，但現在進入民主年代，應思考這個組織要如何回歸國家公益團體。

他說，4月將針對婦聯會舉辦聽證會，詳細日期則尚未確定。

另外，顧立雄表示，國民黨當初接收台灣時，把許多日產變黨產，如後來變成中廣的廣播公司、變成中影的戲院等，這些都被國民黨賣掉，轉為自身的資產。

他表示，3月24日將先舉辦有關國民黨將日產變黨產，對其追增的聽證會。若國民黨已將這些資金花掉，便會拍賣國民黨目前被扣押的黨產來進行追討。1060228

(中央社)