趁收假人潮闖關 毒品空中飛人栽了
謝姓男子臀部及鞋底分別夾藏多包毒品，今天在高雄搭機至金門，原想混在二二八連假收假搭機人潮闖關，但當場被眼尖航警識破，起出安非他命6包、毛重329. 6公克及吸食器1支。
謝男上午欲搭乘遠東航空FE-091班次由高雄飛往金門，通過金屬探測門時神情怪異且金屬門發出聲響，經航警搜身複查時發現其臀部異常鼓起，疑似在牛仔褲內夾藏不明物品，於是將他帶至分隊部辦公室取出檢查，當場在其牛仔褲臀部內側發現以膠帶黏貼的4包夾鏈袋，左右腳鞋內也各起出1包夾鏈袋。
警方發現這6包夾鏈袋都裝有疑似毒品的結晶物，經以試劑檢測均呈現安非他命陽性反應，警方另在謝男外套口袋內查獲使用過的吸食器1支，共計查獲安非他命毛重329.6公克。
謝男說，這批毒品是以新台幣4萬3000元代價向友人買的，本想利用二二八連假旅客較多，可以混水摸魚通過檢查，沒想到仍難逃法網。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。