趁收假人潮闖關 毒品空中飛人栽了

謝姓男子臀部及鞋底分別夾藏多包毒品，今天在高雄搭機至金門，原想混在二二八連假收假搭機人潮闖關，但當場被眼尖航警識破，起出安非他命6包、毛重329. 6公克及吸食器1支。

謝男上午欲搭乘遠東航空FE-091班次由高雄飛往金門，通過金屬探測門時神情怪異且金屬門發出聲響，經航警搜身複查時發現其臀部異常鼓起，疑似在牛仔褲內夾藏不明物品，於是將他帶至分隊部辦公室取出檢查，當場在其牛仔褲臀部內側發現以膠帶黏貼的4包夾鏈袋，左右腳鞋內也各起出1包夾鏈袋。

警方發現這6包夾鏈袋都裝有疑似毒品的結晶物，經以試劑檢測均呈現安非他命陽性反應，警方另在謝男外套口袋內查獲使用過的吸食器1支，共計查獲安非他命毛重329.6公克。

謝男說，這批毒品是以新台幣4萬3000元代價向友人買的，本想利用二二八連假旅客較多，可以混水摸魚通過檢查，沒想到仍難逃法網。1060228

(中央社)