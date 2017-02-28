談二二八 鄭文燦強調記取教訓

桃園市長鄭文燦今天說，二二八迄今70年，是台灣傷痛，需要整個國家面對妥善處置，讓大家看到進步力量，邁向族群融合及邁向新生。

鄭文燦今天下午前往蘆竹區二二八紀念公園，出席「桃園市二二八事件70週年紀念活動」。鄭文燦表示，二二八事件背後，有族群衝突，也有過去政權鎮壓台灣自由民主聲音的行為，事件已70年，這是漫長歲月，對許多人來說，這個事件並沒有過去。

他指出，二二八和平紀念日不僅是受難者家屬緬懷紀念的日子，二二八事件應該由整個國家及政府面對處置，市府文化局出版《重生與愛：桃園市人權歷史口述文集》系列作品，透過口述歷史，讓國人了解這塊土地曾經歷過的苦難，也讓社會記取教訓、面對未來，以嶄新角度紀念二二八事件，讓台灣社會逐步邁向新生。

鄭文燦強調，政府對於二二八事件的反省，應該要找出真相，這不只是撫慰受難者家屬心情，而是一個國家應盡的義務，威權時代已經結束，在民主時代，有必要將過去國家與政府侵犯人權的錯誤加以更正，這才是紀念二二八事件最重要的意義。

他指出，兩蔣文化園區位於桃園，但早已脫離過去威權崇拜的印記，市府會以嶄新角度面對，至於市府內設立的蔣介石銅像，如果位於政府機關內，會在有整體規劃或改裝調整時，一併移至慈湖紀念雕塑公園，此外，部分銅像位於眷村、榮民之家等地，具有其歷史及情感因素，市府也會充分尊重當地情感，不會移置。1060228

(中央社)