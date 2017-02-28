機捷新北轉乘公車170線 Ubike前30分免費
機場捷運3月2日正式通車，雙北與桃園市備妥公車路線提供轉乘接駁。北市境內的台北車站目前已有綿密公車路線；未來新北、桃園境內車站共提供170條接駁公車路線，轉乘便利。
桃園機場捷運公司今天表示，除公車外，機場捷運幾乎全線出口都有提供Youbike，未來民眾出捷運站就可以騎單車，不論平日上下班或假日騎單車漫遊，都很便利；且桃園市YouBike目前仍享有前30分鐘免費，歡迎民眾多加利用。Youbike站目前除機場各站不需設置以外，僅有3站將視未來實際運量需求，評估設置。
另外，機場捷運各車站內均有設轉乘圖資、地方政府交通局也加設站內公車動態顯示系統、或站外智慧型站牌等，民眾轉乘可以快速掌握要搭乘的公車路線以及到離班資訊，或利用政府或民間公車推出的APP查找路線資訊。
桃捷表示，可透過桃捷官網(www.tymetro.com.tw)，不管用手機或電腦查詢都很方便。依序點選「乘車指南」→「轉乘資訊」→「轉乘公車」後，依說明選擇要查詢方式。
方法1：依「車站」查詢點選機場捷運任一車站後，下方即顯示出該站接駁公車路線資訊。
方法2：依「行政區」查詢點選桃園市或新北市行政區一車直達捷運車站路線表選項，即會開啟新視窗，顯示該市境內各行政區一車直達捷運車站接駁公車路線資訊。
方法3：依「路線別」查詢點選桃園市或大臺北公車動態資訊選項，即可連結至官方公車資訊網站，查詢接駁公車路線詳細資訊。1060228
(中央社)
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