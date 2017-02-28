陸研製出新型抗雜訊耳塞 提升戰鬥力

我要評比

據報導，中國大陸空軍研製出新型機場抗雜訊耳塞，這種耳塞已可批量生產，將可提升解放軍的戰鬥力。

解放軍報今天報導，根據相關規定，人在84分貝背景雜訊下連續工作不能超過8小時，在104分貝背景雜訊下連續工作不能超過15分鐘，否則會損害聽力。

而解放軍戰機在慢車、滑行、低空盤旋時，雜訊大都超過100分貝，加力試車時雜訊更大。

為此，空軍航空醫學研究所雜訊課題組實地檢測外場雜訊資料，深入考察民航機場抗雜訊設備，經過歷時3年的創新攻關，最終突破有源消聲關鍵技術，研製出第一批機場抗雜訊耳塞，並於2015年7月配發部隊試用。

報導表示，經改進後，新的抗雜訊耳塞採用鋰電池供電，能在100分貝雜訊背景下連續工作16小時，具有語音增強功能，使用者可以在5公尺範圍內、120分貝噪音背景下進行語音交流。

經改進後的抗雜訊耳塞的批量生產工作已於春節前完成招標，將於今年7月1日前配發空軍部隊使用。

報導表示，這一創新成果對於提升部隊戰鬥力具有積極作用。1060228

(中央社)