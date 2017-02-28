陸財經官員換血 劉偉任副財長前途可期

我要評比

中國大陸今天新任命兩名財經副首長，劉偉出任財政部副部長，俞建華出任商務部副部長兼國際貿易談判副代表。劉偉長期在重慶任職，分析認為，此次被調往北京，未來可獲重用。

綜合陸媒報導，劉偉生於1961年3月，湖北武漢人，研究生，工學碩士，高級會計師。1984年12月加入中國共產黨，1978年12月參加工作。

劉偉自1991年12月起開始擔任重慶財政局預算處副處長；至2013年間，從預算處副處長經財政局長升為重慶副市長。劉偉2008至2013年擔任重慶市財政局局長期間，房地產稅在重慶落地。

劉偉於2016年2月任中國大陸全國人民代表大會常務委員會預算工作委員會副主任，並於2017年2月24日免去這項職務。中國大陸財政部網站顯示，劉偉已經是財政部副部長。

海外華媒指出，劉偉是重慶市前市長黃奇帆的得力助手。此外，中國大陸國務院副總理汪洋2005年到2007年間也曾任中共重慶市委書記。分析認為，劉偉長期在地方工作，突然調往北京任要職，仕途大有可為。

俞建華生於1961年12月，江蘇鹽城人，1982年8月參加工作，1991年6月加入中國共產黨。中國大陸外交學院國際關係專業、英國伯明罕大學工商管理專業碩士研究生。

俞建華2001年11月任大陸對外貿易經濟合作部世界貿易組織司副司長；2006年10月起任商務部國際經貿關係司司長；2013年11月任大陸常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。1060228

(中央社)