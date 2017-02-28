拆穿港星擁3妻和樂假象 大老婆早不爽小四

鄧兆尊與女友Carmen與Cherry。(取自東網)

鄧兆尊正宮女友被爆對小四不爽很久了。(取自東網)

50歲港星鄧兆尊日前自爆大享齊人之福，稱對3位紅粉知己一視同仁，女友們彼此也安分守己，完全不會爭風吃醋，宛如現代韋小寶的行徑引發熱烈討論。然而真的是這樣嗎？鄧兆尊今(28日)就遭爆料，其實他的大老婆早就看不爽小四很久了。

鄧兆尊樂擁「3C女友」Carmen、Cherry、Claire引熱議，然而港媒就起底他3位女友的背景，稱Carmen與鄧兆尊相識超過20年，所以是唯一可以和鄧兆尊在永祥大廈同居，與鄧兆尊母親的關係也很好。

而小三Cherry則是走可愛路線，對鄧兆尊細心呵護，照顧週到，也頻頻向Carmen與Claire討好；至於小四Claire心機較深，整天拉著鄧兆尊參加婚禮，搞得大家都以為她才是正宮，讓Carmen對這個小四不滿很久了，平常遇到也鮮少有互動。

早前鄧兆尊受訪時曾大爆享齊人之福秘訣，那就是時間與節日分配，最好就是不要有任何節日，對他來講每天快樂就都是節日，稱3位女友也能認同他的觀點。

(中時電子報)