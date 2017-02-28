嚴打國人海外詐欺 警政署推任務型聯絡官

為嚴打國人海外詐欺犯罪，警政署將在無聯絡官派駐的國家，因應突發案件，派駐短期的「任務型聯絡官」，與對方國家建立合作窗口，以利偵辦。圖為2年前我方與印尼合作在該國度假勝地的別墅，查獲國人設置的詐欺機房。（胡欣男翻攝）

近年我國詐欺集團成員常赴海外從事電信詐欺，詐騙大陸人，機房已遍及全球五大洲，遠超越刑事局目前所派駐聯絡官之國家，甚至到達連外交部也沒設立代表處之國家，如亞美尼亞、賽普勒斯，引發輿論關切，嚴重影響我國聲譽。為此，警政署年初獲外交部支持同意，推出「任務型聯絡官」，嚴打海外詐欺。

刑事局指出，去年6月間接獲詐騙集團赴西班牙從事跨境電信詐欺的情資，立即透過外交部洽西國警方偵處，但因我代表處未派駐警察聯絡官，與西國間也無司法互助協議，相關情資未能順利互相傳達。陸方因在西國有派駐警務聯絡官及司法互助協議，因此去年12月13日由西班牙警方與陸方合作，共同查獲跨境電信詐欺集團逮捕國人2百多人。

事發後刑事局旋即與台中地檢署共組專案小組，派員前往西班牙拜會西國警察總署、司法部等單位，與西國正式建立聯絡窗口，並持續追查偵辦，同時也在國內鎖定該西班牙詐欺集團在台主嫌，順利在今年1月底查獲林姓主嫌及幕後黃姓金主共11人到案，並查扣犯罪不法所得資產新台幣2000餘萬元。

今年初，刑事局在法務部、陸委會共同主持召集相關部會成立的「打擊跨境詐欺犯罪跨部會平臺會議」中，因應西班牙案所遇到的困境，提出「任務型警察聯絡官」構想，獲得外交部同意支持協助，未來朝此方向研擬相關應處作為。

刑事局表示，由於跨境電信詐騙集團流竄世界各地，在偵查階段發現有大量電信詐騙集團成員前往我駐外館處無派駐執法身分人員的國家時，可即時派駐短期「任務型警察聯絡官」，先建立雙方合作窗口。

聯絡官初期先瞭解該國的司法制度，建立執法機關直接溝通管道，分享我國查獲跨境電信詐騙集團案的偵辦經驗，針對合作查緝模式及司法互助請求進行瞭解與折衝協調，進而達成共同偵辦的目標。若當地國法令無法調查蒐證，則協請當地國以驅逐出境方式，瓦解該電信詐騙集團。

刑事局說，因各國法律制度不同，對設立詐欺機房的犯罪行為看法相異，致使我方在海外打擊詐欺集團時屢遇困境。

刑事局曾於2014年及2016年透過日本聯絡官及國際刑警組織，提供我國人赴日本福岡縣從事詐騙機房的情資，日本警方分別於去年4月及11月間，在福岡縣境內廢棄工廠臨檢查獲我國人兩團詐騙集團36人及38人，但因無被害人事證，依日本法令無法逮捕，日本警方僅能將案內嫌疑人拍照建檔後釋放返台，刑事局只能持續對相關從事詐欺嫌犯進行情蒐偵辦。

除任務型聯絡官外，刑事局自去年5月啟用「大數據」分析國內具詐欺慣犯犯罪資料，將相關案件整合為專案行動，掌握情資鎖定特定對象，結合派駐聯絡官的國家，如菲律賓、泰國、印尼及馬來西亞等，及未派駐聯絡官的國家，如英國的執法機關共同偵辦，共破獲5團跨境電信詐欺集團、查獲台嫌69人，部分台嫌已遣返回國接受司法審判。其中有經分析篩選出前往印尼的嫌疑犯7人，提供印尼警方成功查獲11名台嫌涉嫌從事詐欺犯罪，去年9月15日順利遣送回台。

目前我國人因涉嫌從事跨境詐欺犯行，遭羈押海外者尚有埃及等10國共320人，已遭遣送至大陸的國人有223人，刑事局均已成立專案小組，持續針對這些在押犯嫌的供述，深入調查追緝集團幕後主嫌與金主。

(中時)