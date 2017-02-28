新聞深喉嚨》蔡談228「總有天春暖花開」... 社會還要再撕裂多久？!

中天新聞提供。

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蔡總統上任後的第一個228紀念日，上午出席義光教會追思禮拜，被4名民眾舉著「拒絕消費228、放下仇恨，和解共生」的標語嗆聲！基隆火車站前，輔大校園內，都有民眾「突襲」要拆除先總統蔣介石銅像，與警方推擠衝突。而一向主張「蔣介石是228元凶」的中研院近代史研究所副研究員陳儀深，27日舉行新書發表會時，也遭民眾鬧場，還爆發「全武行」。228的70年過去了，台灣「放下仇恨」了嗎？新政府「轉型正義」喊了9個月，社會「和解共生」了嗎？稍有理性的民眾都看的出來，今年228的衝突比往年加劇，但在新政府眼中，似乎都是「轉型正義」還做得不夠！文化部長鄭麗君先是宣布中正紀念堂即日起「去蔣化」，即便是Q版公仔，接著又在27日傍晚「突襲式」地宣布，「為尊重228紀念活動，避免社會對立」，在「轉型正義」落實前，每逢228中正紀念堂就要休館！民進黨如今大權在握，又何必搞什麼「休館」這種不乾不脆的小動作？關起門來就能「避免社會對立」？永遠不開館不是更好？

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如果中正紀念堂「去蔣化」，「逢228休館」是整肅硬體；蔡總統則是在軟體上，又將炒作228推升到了新境界！24日，蔡總統在接見228受難者陳澄波家屬時說，「政府會帶頭調查、呈現真相，追究228事件責任歸屬，改變『只有受害者、沒有加害者』現狀。她會要求相關單位，持續清理威權時期檔案，把70年後仍塵封的真相，完整攤開在陽光下」。蔡總統最主要的宣示，就是要找出「加害者」，但事實上，228史料檔案歷經扁馬兩任總統公開，在沒有新史料的前提下，所謂找「加害者」只是「心證」問題，「未看先猜」民進黨心目中的「加害者」，除了蔣介石，還會有誰？28日上午，總統府發言人黃重諺接受電台節目主持人周玉蔻專訪時談「轉型正義」，提及部分東歐前共產國家的所謂「除垢法案」，周玉蔻隨即接話說，如果按東歐前共產國家標準，蔣家後代蔣萬安就可能難從政，而黃重諺當下回應：「不是要以牙還牙，以眼還眼，是要揭露真相」。問題來了，東歐前共產國家的「除垢法案」有其時代背景，在這些國家從共產威權轉型民主的過程中，共產黨仍掌有政治權力，因此需要「除垢法案」針對曾經策劃參與迫害人權的主犯及其共犯，在新的民主政權之下，限制其參與部份公職及重要職務的權力。但中華民國總統直選至今超過20年，歷經三度政黨輪替了，還要除什麼「垢」？況且還罪及後代？近日，鄭南榕基金會副會長李勝雄也曾呼籲228事件的加害者趕快出來道歉，「我們台灣比較寬厚，沒有報復活動，但加害者的下一代如果知道他的父執輩（是加害者），要出來說明情況，最少要道歉」。這些沒完沒了，永遠世襲的仇恨，無限上綱的株連，到底算哪門子「正義」？跟「文化大革命」到底有什麼兩樣？

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蔡總統日前接見婚姻平權正反方團體，同志團體「殘酷兒」代表Vincent事後在臉書指出，蔡總統當日竟當面對他說：「你這一生不一定等得到同志婚姻」，聽了之後「心被像蔡英文踩在地上蹂躝刺痛」。這段對話曝光後，迅速在網路上引爆激烈論戰，有同志痛批被蔡英文「騙票」，「此生不投民進黨」！但也有人「護航」，說不投民進黨，難道國民黨會挺婚姻平權嗎？而總統府的危機處理，則是公布了當日的「文字紀錄」，說蔡總統並沒有說：「你這一生不一定等得到同志婚姻」，而是說：「即便你的生命不能等待，你也要為其他的人的未來，也替他們想一想」。且不論這兩句話不知道有什麼差別，真正關鍵仍在於蔡總統妳個人的意志到底是什麼？口口聲聲支持婚姻平權，但支持修民法？還是訂專法？或者是專章？修法進度是太急了？太慢了？支持就支持，反對就反對，主張什麼就說什麼，對於蔡總統來說，是不是真有這麼難？

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韓國樂天集團董事局27日決定，將為美國部署薩德反導彈系統提供土地。《韓聯社》稱，最快5至7個月內即可完成薩德部署。《人民日報》海外版的微信公眾號「俠客島」當晚發文，揚言「一旦薩德入韓，中國不排除與韓國『準斷交』」。文章還稱，薩德入韓再次加速，是中國非常不願意看到的局面，這是中國第一次面臨需要對朝韓同時進行『雙重打壓』的局面。如果以前的半島是「按下葫蘆起了瓢」，現在則是葫蘆和瓢都起來了，甚至都是葫蘆。如果說2016年「黑天鵝」事件頻發的話，那麼半島現在幾乎就是天鵝湖了。陸韓「準斷交」…，真有可能嗎？一旦如此，東北亞要出亂子了？

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(中時電子報)