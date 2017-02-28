日東北地震規模5.7 311大地震餘震

我要評比

日本東北地區今天下午4時49分（台灣時間3時49分）觀測到芮氏規模5.7地震。震央在福島縣外海。日本氣象廳表示，研判是6年前311大地震的餘震。

這場地震發生後，日本氣象廳第一時間公布的地震規模是芮氏規模5.6，後來上修為5.7，震央在福島縣外海，地震深度52公里。

宮城縣岩沼市、福島縣的相馬市、南相馬市、楢葉町、雙葉町等地觀測到最大震度「5弱」。連東京民眾都明顯感受到搖晃。這場地震沒有引起海嘯危險。

日本氣象廳地震津波（海嘯）監視課長青木元於下午6時15分左右召開記者會說：「研判這場地震是6年前的巨大地震（311大地震）的餘震，因為餘震活動活絡，有必要持續關注。搖晃較強的地區，易發生落石或山崩等情況，民眾要提高警覺。」1060228

(中央社)