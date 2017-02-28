國父革命根據地青山紅樓 香港不列古蹟

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據報導，香港古物諮詢委員會一致否決把曾是國父孫中山的革命根據地青山紅樓宣布為「暫定古蹟」。

根據官方香港電台的報導，古諮會今天召開特別會議，討論青山紅樓的保育問題，會議作出以上決定。

古諮會指出，除非另有新資料，目前青山紅樓並未達到可以宣布為法定古蹟的「極高門檻」。

但報導表示，古諮會同時建議港府有關部門積極跟進事件，與業主商討青山紅樓的長遠保育方案。

古諮會又指出，青山紅樓若在未來受到任何破壞，包括被拆卸或改動，古諮會會即時把青山紅樓列為「暫定古蹟」。

青山紅樓曾是國父孫中山在香港的革命根據地，其外部圍牆約於兩週前被拆除，外界擔心青山紅樓可能面臨被拆除的命運。

青山紅樓位於香港新界屯門區青山的中山公園內，是一棟混合中西建築的兩層樓房屋。

香港商人李璿的兒子李紀堂於1901年擁有並經營「青山農場」。李紀堂1895年在往日本的輪船上認識孫中山，1900年加入興中會。

隨後，李紀堂把農場提供給興中會使用。當時農場的面積廣闊，是興中會的祕密基地，用作軍事訓練及儲存武器。

據悉，青山紅樓的業權早已易手，現今的業主先前通知房客搬走，隨後外部圍牆遭拆除。為此，有團體發起保護青山紅樓的示威集會，要求港府保育紅樓。1060228

(中央社)