港股連四黑 市場觀望川普重要政策演說

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香港股市今天連續第四個交易日收黑，延續數月的漲勢再次顯露疲態，投資人等候美國總統川普稍晚發表的演說，希望知道他稅務改革與基礎建設支出計畫的更多詳情。

恆生指數終場下跌0.8%，收在23740.73點；國企股指數下跌0.3%，收在10297.96點。

今年以來，恆生指數累計已上漲約8%，國企指數更上漲近10%。

市場如今聚焦川普今晚在國會的演說，這是他上任以來第一項重要政策演說，他曾預告會談及「重大」基礎建設支出的計畫。1060228

(中央社)