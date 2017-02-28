小球禁愛令自律 32歲生日哽咽許願

歌手「小球」莊鵑瑛今天32歲生日，哽咽許願希望家人健康，坦言沒工作時爸媽就會催婚，但她是談戀愛就不用心工作的人，與團隊朋友下禁愛令自律。

小球原是獨立樂團「棉花糖」主唱，樂團解散後，近來演出導演魏德聖執導電影「52赫茲我愛你」，3月17日將推出個人首張專輯「星之所向」。

今年生日歌迷會以「星空冒險日記演唱會－序．星之所向」為名，下午在台北三創數位生活園區彩排，小球唱新歌「星之所向」及「52赫茲我愛你」主題曲「今天是情人節」，唱片公司送上大蛋糕慶生。

小球先哽咽許願希望家人健康，再笑喊第2個願望是還有100個願望可以許。她坦言忙衝刺事業，30歲後猛然回首發現爸媽長出白髮，深深感到健康最重要，坦言爸爸生病、媽媽常不小心跌倒，希望爸媽都能健康，看著她走向更大舞台。

至於爸媽會不會催婚？小球表示，沒工作時會催婚，有工作就不會，知道她沒時間可戀愛，爸媽曾說「如果我走了，誰來照顧妳」這類較重的話；但她笑認是談戀愛就不用心工作的人，與團隊朋友下禁愛令自律。

談起自我期許，小球自認仍有幼稚一面，很幸運她的天馬行空想法能放在音樂表演，之前演出突然從台上跳下去讓歌迷撐住玩「人體衝浪」，大家像一體、很自在。

小球表示，未來走一步算一步，希望歌唱可走到台北小巨蛋，登上台灣最大舞台，繼續前進更大舞台，並傳遞能量鼓勵每人都可做喜歡的事，都有機會發光發熱。1060228

(中央社)