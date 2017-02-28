台南下營土雞場傳禽流感 撲殺1.6萬隻
禽流感疫情又起，台南下營一處土雞場感染禽流感，動保處防疫人員隨即前往撲殺1.6萬隻土雞，國軍八軍團也出動26人支援。動保處表示，禽場主人在25日通報雞隻異常大量死亡，並派員通報送驗，直到今天才確診感染H5N2禽流感，雖在連假期間，台南市動保處仍與環保局、警察局、衛生局、區公所等單位合作高規格防堵疫情。
台南市動保處指出，近日早晚溫差大，雞隻受到氣溫變化影響，對病毒的感受性增加，呼籲養禽業者要落實生物安全防護措施，運禽(蛋)車、飼料車及化製車勿進入場區，或於進入場區前進行消毒作業，防疫期間減少人員出入，也避免前往其他養禽場所，從戶外進入養禽場前進行更衣消毒，同時設置防鳥措施避免野禽野鳥或其他野生動物侵入飼料桶及雞隻飼養區域，杜絕外在禽流感病原。
台南市自2月初在六甲一處火雞場發現H5N6禽流感後，緊鄰的下營地區又陸續傳出多場疫情，加上後壁地區的2.6萬隻紅羽土雞，2月份已有5場逾5萬隻雞隻遭撲殺，除六甲火雞場外，均為H5N2病毒。
(中時)
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