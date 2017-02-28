視察機捷 鄭文燦：試營運展現交通效益

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桃園市長鄭文燦今天前往機場捷運A8長庚醫院站，視察228假期疏運及車站商場營運狀況。他表示，試營運迄今有115萬人次試乘，昨日人數更高達17萬人次，代表機捷交通效益浮現。

明天是試營運最後1日，鄭文燦歡迎大家把握時間體驗試乘，機場捷運3月2日正式通車，也提供首月票價5折優惠。

鄭文燦說，機場捷運試營運1個月即將期滿，許多出國或返國的旅客在試營運期間，都選擇搭乘機場捷運往返機場，部分國人也搭乘機場捷運到沿線購物中心逛街、一日遊，或來長庚醫院探病、就診，顯現出機捷的交通效益。

試營運期間隨著運量成長，桃園捷運公司員工熟練度也大幅提高，待3月2日正式通車後，提供首月票價5折優惠，不僅可讓桃園國際機場聯外交通更方便，也使北北桃生活圈更加緊密連結。

鄭文燦說，適逢228連續假期，搭乘機場捷運旅客眾多，昨日試乘人數更高達17萬人次，桃捷公司已加開班次因應，目前整體營運量可服務將近20萬人次。3月2日正式營運後，營運時間將從上午6時至晚間11時，方便旅客搭乘，也會配合營運量成長，後續增購車廂，提高班次密度。

媒體問到捷運車站因降雨漏水處置情形，鄭文燦回應，機場捷運興建12年，部分設備確實需要更新改善，試營運目的之一就是在發現缺失、改善缺點。尤其部分缺點非屬交通部履勘小組提出項目，市府已請興建單位交通部高鐵局在最短時間內改善。

如為站體結構或設計缺失，會請高鐵局專案研議檢討設計；如為維護問題，則請高鐵局儘速改善。目前高鐵局已全面巡檢22座車站完畢，並針對缺點趕工改善，也就交通部履勘小組提出需在營運後改善的「一般注意改善事項」及「後續建議改善事項」，依規定儘速改善，提高服務水準。1060228

(中央社)